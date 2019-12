Il terzino del Barcellona Junior Firpo parla in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro di Champions League con l'Inter: "Ho giocato qui l'anno scorso contro il Milan in Europa League ed è stato bello, ma ora sono qui con il Barça per la Champions. Vogliamo i tre punti ovviamente. Siamo il Barcellona, vogliamo sempre vincere. Giocheranno ragazzi che si sono visti meno, almeno tutti potranno godersi la Champions. Jordi Alba? È il miglior complemento per Messi, si trovano senza guardarsi. Io e Leo siamo ancora in un momento in cui dobbiamo conoscerci, lo stiamo facendo. Jordi ha giocato tanto, io provo sempre a fare il meglio sul campo e alla fine decide il mister ogni partita. Io sto bene fisicamente, sono stati mesi difficili perché ho cambiato modo di giocare e sono passato in una grande squadra. Bisogna imparare tanto per essere al livello del Barça. Non credo che abbasseremo l'intensità, siamo tutti bravi anche se qualcuno ha meno esperienza. La tripletta di Messi? ha vinto sei palloni d'Oro, mai visto niente del genere. Continuerà sempre a segnare e farà altre triplette, magari fino a 38 anni come Joaquin nell'ultima di campionato. Cosa manca al mio gioco? Ho cambiato squadra e modo di giocare, ma i compagni mi aiutano tantissimo".