Ivan Juric commenta il pareggio contro la Juventus dalla sala stampa dell'Allianz Stadium. Quelle del tecnico del Grifone sono certamente dichiarazioni a sorpresa: ​"Devo essere sincero, non me ne frega nulla, proprio poco. Toglie attenzione sulle cose importanti, come preparare le partite. Tutto il resto mi interessa poco. Oggi la squadra ha fatto quello che doveva fare contro una grande squadra come la Juve, ha sfruttato il momento giusto con buoni giri palla. Abbiamo attaccato in maniera giusta. Ci voleva più qualità anche se contro la Juve è tanta roba."