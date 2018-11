Potrebbe non bastare a Ivan Juric la buona prestazione offerta dal suo Genoa contro il Napoli, soprattutto nel corso del primo tempo, per salvare il proprio posto. La terza sconfitta di fila e la quinta partita senza vittoria da quando il tecnico croato si è insediato al posto di Ballardini sono oggetto di riflessioni in queste ore del presidente rossoblù Enrico Preziosi, che potrebbe optare per il terzo allenatore diverso da inizio stagione. Tutti gli indizi portano all'ex calciatore rossoblù Davide Nicola, attualmente fermo dopo le dimissioni presentate al Crotone nella scorsa stagione.



Un momento davvero difficile quello del Genoa che, dopo il miglior avvio della sua storia recente con 12 punti conquistati nelle prime 7 giornate e con la sorpresa Piatek in testa alla classifica dei marcatori, ha dato segnali confortanti soltanto in occasione del pareggio sul campo della Juventus, che aveva segnato l'esordio di Juric. Un Juric particolarmente nervoso nel post-partita di ieri, come dimostra la risposta piccata e molto scortese a un cronista genovese, che aveva domandato se avesse parlato col presidente dopo la partita: "Che c...o di domanda è? Non rompermi il c...o!".