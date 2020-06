L'allenatore del Verona, Ivan Juric, ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida persa contro il Napoli.



DUE CALCI PIAZZATI - "Il Napoli ha vinto su due calci piazzati. I ragazzi hanno fatto una partita splendida, anche se non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. Dovevamo far gol. Il Napoli ha tirato poco o nulla, solo alla fine. Resto dispiaciuto perché i ragazzi meritavano un altro risultato".



L'ATTACCO - "Oggi abbiamo giocato contro Koulibaly, Di Lorenzo... Non è facile per Di Carmine. Per Zaccagni la stessa cosa. Io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Verre? Volevamo che si creasse più gioco da una parte, cosicché lui potesse inserirsi dall'altro lato".



INFORTUNI - "Cosa mi preoccupa? Gli infortuni. Noi già ne abbiamo, anche se ora stiamo recuperando alcuni giocatori. Ci siamo trovati in una situazione strana. Io ho paura di questo. Per il mio gioco devo avere giocatori fisicamente a posto".



EPISODI E POLEMICHE - "Sul gol il calcio d'angolo non c'era, sul nostro gol invece Zaccagni la colpisce con la mano. E' stata una partita così, pensiamo alla prossima".