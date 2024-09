Juric: "Dybala ve gestito. Zalewski e Pellegrini non convocati. Angelino il mio Rodriguez? Più Dimarco"

ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Athletic Bilbao. Queste le parole del tecnico croato:"Dobbiamo ancora decidere chi giocherà domani, sicuramente faremo dei cambi ma non abbiamo ancora deciso chi e come"."Come tutte le partite la prepariamo allo stesso modo, non cambiamo niente, il concetto è sempre lo stesso. Non c'è emozione ora, penso solo alla partita, come fosse qualsiasi altra squadra. Spero che i tifosi staranno vicino alla squadra con prestazioni come quelle di domenica. Dobbiamo continuare così, la squadra in questo mod avrà l'appoggio giusto".

"Con tutta sincerità spero di vincere domani. Il mio pensiero è vincere domani, il mio unico pensiero è questo, massima concentrazione. Non vado oltre"."Sì, c'è veramente un grande staff qui. Dobbiamo stare molto attenti qui, mi sembra abbia recuperato bene dalla partita ma dobbiamo stare attenti. Quando sta bene è speciale, cerchiamo di fare scelte partita per partita per far sì che ci sia tutto l'anno".

"Non abbiamo affrontato l'argomento, non abbiamo detto che una cosa è più importante dell'altra. Io in questo momento voglio che la squadra continui a fare le prestazioni, voglio conoscere bene la rosa, questo è l'obiettivo del momento"."La rosa è ottima. Arrivare e poter usare 20 giocatori sono soddisfatto"."È un giocatore ottimo e di talento, sono sicuro che crescerà in tutti gli aspetti in cui può crescere. Va bene, come prospettiva, giocatore, tutto".

"Lo vedo più come trequartista, poi si può allargare. Magari a tutta fascia meno. Per lui è stato un grande salto, è un ragazzo serio e avrà le sue occasioni"."No"."Sono d'accordo con De Rossi, ha bisogno di tempo. Le caratteristiche sono giuste, atletismo, ma il salto è enorme. Sta lavorando bene, sono convinto che potrà avere il suo spazio"."Non ci sarà domani, già con l'Udinese era a rischio e voleva esserci a tutti i costi. Ha risentito dolore, speriamo di recuperarlo per la prossima. Lo vedo bene, hanno lavorato tutti col sorriso, un bell'ambiente, sono contento di lui e degli altri".

"Lo vedo come centrocampista centrale, come uomo di ordine, che capisce cosa sta succedendo sul campo. Avanti ci sono altri centrocampisti con quelle caratteristiche"."Può fare tutto, mi è piaciuto come è entrato, ha qualità eccellenti e può fare bene sia da terzo che da quinto, senza problemi"."No, più Dimarco (ride, ndr)".

"Spero poco, in questa settimana non mi sembra ancora al top ma è un giocatore positivo. Anche i gesti durante la partita, come si è inserito nello spogliatoio. Abbiamo fatto allenamenti duri con lui e Mario, sono convinto che non manchi molto".