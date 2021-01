Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Napoli: "E' stata la miglior prestazione di quest'anno. Siamo partiti con un incidente contro il Napoli, ma poi abbiamo fatto una grande partita, con sacrificio e volontà di non perdere. Da 2-3 settimane stiamo giocando bene e oggi ne è stato l'esempio. Abbiamo difeso bene, non li abbiamo fatti giocare e noi abbiamo creato".



Sul mercato: "Io e D'Amico abbiamo fatto qualche errore di valutazione sul mercato, prendendo buoni giocatori ma che non giocavano da un paio d'anni. C'è stato un periodo di emergenza, ma ne siamo usciti".



Dove giocherà Lasagna se arriverà?

"Vediamo se ci sarà qualcosa, poi decidiamo".