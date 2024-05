Juric: 'Il Torino deve andare in Europa. A inizio anno abbiamo puntato su giocatori che non ci hanno dato niente'

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha commentato a Sky Sport il pareggio per 0-0 ottenuto contro il Bologna ripensando però anche alla stagione che si sta per concludere non senza rimpianti per come è andata."Complimenti ai ragazzi, penso che l'unica partita che abbiamo sbagliato negli ultimi sei mesi è contro il Frosinone. Abbiamo creato molto di più, non abbiamo concesso nemmeno un tiro in porta, penso che meritassimo la vittoria, abbiamo avuto occasioni nitide""Vedendo le occasioni, abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Contro di loro bisogna sacrificarsi. Non ho nessun rimpianto, ma anche oggi non siamo riusciti a segnare. La classifica è sempre giusta, vuol dire che non siamo comunque riusciti a segnare in momenti in cui abbiamo espresso grandissimo calcio. È anche fisiologico sbagliare una partita".

"Io sono molto critico in certe situazioni, abbiamo sbagliato a inizio anno a dare fiducia a certi giocatori che non ci hanno dato niente. I ragazzi sono stati splendidi dopo qualche mese. In alcune partite ci sono mancati i gol di esterni, difensori, centrocampisti. Qualche giocatore poteva farne di più, come caratteristiche. Alcuni esterni a Crotone cinque o sei gol li facevano e le azioni sono le stesse, mentre qui solo Bellanova...""A Torino è così: la gente vuole andare in Europa, ma noi stiamo facendo cose fantastiche. A inizio anno abbiamo fatto valutazioni non giuste, anche se abbiamo avuto una situazione molto positiva. Pensavo di far crescere ulteriormente giocatori invece no, abbiamo cambiato a gennaio. A prescindere dall'allenatore il Torino deve puntare all'Europa. Passi dal diciassettesimo posto al decimo e ti rendi conto che non è abbastanza. Bisogna essere più esigenti per tutti quanti, se vogliamo portare felicità dobbiamo alzare l'asticella. Per me questo è un grandissimo risultato".