Juric in crisi al Southampton: ultimo con 6 punti, cinque ko nelle ultime sei partite

Da quando è arrivato in Inghilterra,e a oggi la distanza dalla zona salvezza è di 13 lunghezze. Tanti, tantissimi considerando che nelle ultime sei partite di campionato ne hanno perse cinque e vinte una sola, in casa dell'Ipswich; le sconfitte diventano sei nelle ultime sette gare considerando anche il ko in FA Cup contro il Burnley (terzo in Championship, seconda divisione).

- Juric è arrivato al Southampton al posto di Simon Rusk nella seconda metà di dicembre - debuttando nel giorno di Santo Stefano - già prima del suo arrivo in panchina la situazione non era semplice, ora sta diventando sempre più complicata:. Quello che filtra è che a oggi l'idea della società è di finire la stagione con Juric senza nuovi cambi di panchina, da capire cosa succederà in caso di retrocessione in Championship.

- Prima di sedersi sulla panchina del Southampton Juric ha allenato la Roma per quasi due mesi da settembre a novembre scorsi:contattando Claudio Ranieri. Nell'esonero di Juric è stato decisivo l'ultimo ko in casa contro il Bologna. Poco più di un mese dopo si è fatto avanti il Southampton e l'allenatore ha deciso di accettare la proposta del club inglese, ma ora la situazione è sempre più pericolosa.