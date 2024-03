'Ti taglio la gola' e...: cos'ha detto Juric a Italiano nella lite in Torino-Fiorentina

Tutto è bene quel che finisce bene, ma ci sono stati momenti molto tesi durante Torino-Fiorentina, in particolare tra i due allenatori. Ivan Juric e Vincenzo Italiano infatti non se le sono mandate a dire a bordo campo e per poco non sono venuti a contatto, grazie all'intervento delle due panchine che hanno evitato il peggio.



PAROLE GROSSE - Ma cos'è successo tra i due? A ricostruire l'accaduto ci hanno pensato Sky e Repubblica, secondo cui nel duro confronto fra i due mister sono volate parole grosse. Al momento dell'espulsione, Juric ha minacciato il collega viola esclamando: "Ti taglio la gola". Una frase che grazie all'intervento della Procura Federale, presente con i propri delegati all'Olimpico Grande Torino, potrebbe costare all'ex Genoa una squalifica da oltre un turno.



IL FATTO - Con un clima già teso per gli episodi precedenti, a far traboccare il vaso è stato un contatto tra negli ultimi minuti tra Milenkovic e Pellegri, valutato come un fallo del serbo da parte di Marchetti. Un fischio che a Italiano non è piaciuto, tanto che l'ex Spezia ha protestato veementemente. Juric di par suo non ha gradito la cosa e gli ha intimato di stare zitto. Italiano quindi ha ribattuto, dicendo: "Sono l'allenatore della Fiorentina e posso parlare". Il botta e risposta ha fatto sì che Marchetti intervenisse per estrarre un cartellino giallo a testa, il secondo per Juric che è andato su tutte le furie ed è passato a insultare Italiano, mimandogli anche il gesto di tagliargli la gola, prima di prendere la via degli spogliatoi. Anche se, prima di imboccare il tunnel, il granata ha cambiato idea e si è arrampicato sugli spalti dove ha visto gli ultimi minuti della gara. Nel post gara, entrambi hanno minimizzato la questione, riportandola a un normale quanto acceso diverbio di campo.