Juric retrocede col Southampton: solo 2 vittorie in 16 gare, è già aritmeticamente in Championship

Getty Images

Ilnon ce l'ha fatta e la pesante sconfitta per 3-1 ottenuta in trasferta contro il Tottenham sancisce ufficialmente un verdetto - in realtà annunciato da tempo data la situazione disastrosa della classifica - ovvero quello della, la Serie B inglese., chiamato poco dopo l'esonero dalla Roma per sostituire l'esonerato Russell Martin non è riuscito a risollevare le sorti di una stagione già compromessa.Il Southampton era tornato in Premier League alla fine della passata stagione centrando la promozione soltanto un anno dopo la precedente retrocessione. Questa annata doveva essere quella del consolidamento nella massima divisione del calcio inglese, ma conneanche un miracolo avrebbe potuto avvicinare i Saints ai 32 punti attualmente conquistati dagli Wolves, prima delle possibili squadre salve.

Quelle due vittorie sono frutto in realtà del lavoro di Juric che di questi 10 punti ne ha conquistati 7.e non ha cambiato le sorti di una stagione segnata.Per sposare il progetto del Southamptonche era in scadenza alla fine di questa stagione. Con i Saints per la sua prima avventura all'estero da quando ha iniziato ad allenare, l'allenatore croato aveva firmato un contratto di