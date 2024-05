Juric saluta il Torino: "Non ci sono i presupposti per restare, troppi litigi quest'anno"

e dai suoi tifosi con una netta e convincente vittoria sul Milan nella penultima giornata di Serie A. Intervistato da Sky Sport al termine della partita, l’allenatore croato non si nasconde ealla guida della formazione granata: “Con il tempo logora un po'. Troppe critiche, con il tempo si prova a cambiare le cose ma è abbastanza inutile. Proviamo ad andare in Europa che sarebbe un risultato stratosferico. È stato un lavoro triennale fantastico".- Juric ha poi aggiunto: ", godersi tanti bei momenti che abbiamo avuto. Magari esagero io". Ivan Juric è legato al Torino da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma già da diverse settimane il tecnico aveva respinto i tentativi della società e del presidente, col quale non sono mancate le incomprensioni nel corso della stagione, di trovare un accordo per andare avanti. Soltanto qualche settimana lo stesso Cairo sembrava chiudere in maniera netta all’eventualità del rinnovo di Juric: “Ha preso tempo e ha voluto tenersi le porte aperte. I contratti finiscono a un certo punto…”. Per la successione di Juric il grande favorito è Paolo Vanoli, attuale allenatore del Venezia.