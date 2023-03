Alla vigilia della partita contro il, il tecnico del, ha così presentato la gara in conferenza stampa: "Del Napoli si è detto già tanto, da quando sono qua è la squadra migliore che ho visto, bisogna essere veramente perfetti e poi bisogna sperare che giri anche bene. Loro sanno rendere la vita difficile su tutto, se tu fai una cosa loro si adattano, se ne fai un'altra si adattano uguale".Juric ha parlato dell'infortunio di: "Miranchuk domani non ci sarà, non è un infortunio grave e speriamo di averlo a disposizione già la prossima partita. E' una soluzione in meno in panchina. Domani ci sarà Vlasic al suo posto".Sul: "Io non ha mai visto una squadra come il Napoli in Italia, sono perfetti. Se ti metti a giocare alto sanno come mettersi loro e farti gol, se cambi atteggiamento uguale. Ho visto poche squadre così in Europa".Sulla convocazione diin Nazionale: "Buongiorno in Nazionale? Noi abbiamo tanti ragazzi che hanno un atteggiamento fantastico e che hanno voglia di migliorarsi, Buongiorno è uno di questi. E' il nostro leader spirituale, io lo chiamo così, perché è di Torino, è nato e cresciuto qua e sente particolarmente le cose, dobbiamo essere orgogliosi di questo".Su: "Il Napoli ha due fuoriclasse come, che si sono migliorati l'uno con l'altro. Spalletti come allenatore ha qualcosa in più rispetto ad altri, quando lo dirigere il gioco da dietro è sempre tutto programmato. Secondo me all'andata abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo fatto degli errori dove abbiamo aperto degli spazi. Siamo l'unica squadre credo che quest'anno ha avuto più possesso palla del Napoli e che ha tirato di più rispetto del Napoli".Su: "Rrhamani? Sono orgoglioso di lui. Quello che ho detto di Buongiorno vale anche per lui. Il primo anno non ha mai giocato ma si è sempre allenato come un pazzo per trovare il suo spazio, poi è un ragazzo d'oro, sono contento per lui. Gli vuole bene.? Non lo fermi uno così, all'andata ha fatto benecontro di lui".Sul ballottaggio tra: "Djidji ha un problema e non so se domani gioca. Gravillon deve migliorare sotto certi aspetti ma potrebbe avere le caratteristiche di Djidji, che accetta gli spazi aperti e gli uno contro l'uno. Piò migliorare ancora Gravillon".Su: "Io stravedo per Spalletti, secondo me ci sono altri che hanno grandi nomi ma per me non sono allenatori ma gestori. Io e Paro stravediamo per lui, poi è tosto, come ha detto lui abbiamo anche litigato, ma stravedo per lui. Domani dobbiamo essere al top, nelle ultime due partite non abbiamo preso gol e siamo stati cinici".Juric ha poi fatto il punto sugli infortunati: "non riesce a recuperare da questa botta, pensavo di averlo per domani ma non sarà così.ha dei problemi da un po',non ci sarà, poi gli altri assenti saranno".Su: "Radonjic contro il Lecce ha fatto una partita completa, è stato il giocatore che ha corso di più, ha aiutato la squadra in fase difensiva. Speriamo che continui così, che trovi quella continuità che ha".Sulle scelte a centrocampo: "Sono moto soddisfatto di, domani penso che ci possa essere spazio sia per lui che per Ilic che per. Poi vediamo chi giocherà dall'inizio. Ma anchel'ho visto molto bene".Infine, ancora sulla partita contro il Napoli: "Domani abbiamo tanto da guadagnare ma anche tanto da perdere. Non è vero che non abbiamo niente da perdere. Domani è una grandissima occasione contro una grande squadra. Cosa dirò 5 minuti prima di scendere in campo? Niente, prima delle partite io non parlo mai, lascio che siano i giocatori a caricarsi tra di loro".