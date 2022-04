Dopo 7 anni, trascorsi con la fascia al braccio da capitano,Anche negli ultimi giorni la dirigenza del club granata aveva provato a riprende le fila del discorso, in ottica rinnovo, con il Gallo ma dalle parole del tecnico Ivan Juric si evince che anche l’ultimo tentativo non ha portato al risultato sperato.- Il diretto interessanti, non meno di venti giorni fa, si esprimeva così ai microfoni di Sky: "per capire tutto insieme alla società e all'allenatore. Sono 7 anni che sono qui al Torino: voglio capire tutto, dalle ambizioni, agli obiettivi. Questa per me deve essere una decisione importante, devo prenderla nel modo corretto. C'è ancora uno spiraglio? Io l'ho sempre dato”. A 28 anni compiuti a dicembre,anche se, fin qui, proposte di un certo tipo non sono ancora arrivate. Ima il club rossonero sta per chiudere Origi e non ha ancora manifestato un interesse concreto nei suoi confronti.dove ha in Gasperini un grande estimatore.Belotti nelle ultime settimane ha declinate ricche proposte da parte di alcuni club arabi e del Toronto, la sua priorità sarebbe quella di disputare una competizione europea nella prossima stagione. Il primo step necessario sarà sicuramente il campo dove l’attaccante bergamasco deve tornare protagonista., i numeri non sono certo dalla sua parte. Juric ha deciso di mettere da parte la carota e usare il bastone. Il tecnico croato non intende fare sconti con il suo capitano: deve alzare il livello per scongiurare il rischio della panchina. E quello di un’estate senza con poche possibilità di livello sul mercato.