"Abbiamo fatto una grandissima partita, la squadra mi è piaciuta molto. È ampiamente soddisfatto, Ivan Juric, tecnico del Torino, dopo il pareggio in rimonta con la Roma: "Zapata ha voluto fortemente venire da noi - ha aggiunto a Dazn -. Sanabria? Gli ho dato una settimana per smaltire la delusione umanamente, però lo voglio usare il più possibile, sia quando giochiamo contro la difesa a 4 sia contro la difesa a 3. Devo dire che mi è piaciuto molto tutto l'ambiente, sostegno alla squadra senza mai lamentele. Bisogna andare partita per partita e dimostrare che vogliamo fare bene".