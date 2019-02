interpretato nel 2001 dalla cabarettista Rosalia Porcaro. Oggi a dire basta al sesso, anche e soprattutto nell’amore, sono i protagonisti del calcio e della musica internazionale., celebratosi lo scorso settembre.- ha dichiarato la giovane popstar canadese - e praticavo l’astinenza già da un anno. Era un modo, che nel 2015 ha aderito al movimento “Yo elegì esperar” (Io so aspettare) della Chiesa Evangelica Pentecostale, promettendo durante il battesimo (celebrato nella piscina del terzino ex Inter) di non consumare rapporti sessuali prima del "sì" con la storica fidanzata Sara.Pare che chi pratichi l’astensione (in Italia sono sempre di più gli “asessuali”), riesca a trovare una maggior fiducia in se stesso, migliorando anche il proprio spirito. Non la pensa cosìprima delle sue seconde nozze.: "E' una vecchia canzone scritta dae interpretata da, un grandissimo successo al quale sono molto affezionato. Lei me lo ha ricordato (definendolo 'Piccolo uomo', nda) e mi ha dato una grandissima gioia". Martedì sera su Rai 1 è andata in onda. Insomma, una storia d’amore senza sesso è un po’ come uno 0-0 nel calcio: per alcuni scialbo e noioso, per altri una partita perfetta.a metà tra Pornhub e una cena a lume di candela. Per tutto il resto c’è l’Europa League.Orgasmo - CalcuttaTropicanal - Immanuel CastoDisperato erotico stomp - Lucio DallaSolo una botta - Fabri FibraGang bang - Max FelicitasPop Porno - Il GenioRose viola - GhemonL'aiuola - Gianluca GrignaniL'odore del sesso - LigabueMinuetto - Mia MartiniSesso senza amore - NatashaSex - NegritaPensiero stupendo - Patty PravoGelato al cioccolato - PupoKobra - Donatella RettoreL'odore - Subsonica