Indimenticato volto femminile della nostra tv da tempo Justine Mattera si è trasformata in web-star e influencer col suo profilo instagram letteralmente esploso anche grazie a una serie di foto decisamente piccanti che non manca di postare. La showgirl americana e naturalizzata italiana ha ancora un fisico da urlo, complice una passione sfrenata per lo sport che l'ha portata, come ultimo progetto, a precorrere alcune tappe di presentazione del Giro d'Italia 2019.



In sella alla sua bici è stata però anche protagonista di un brutto incidente, complice una pessima manovra che l'ha portata a ribaltarsi in strada e procurandosi abrasioni su anca e gomito. Subito la foto è stata postata sui social, ma non impedirà a Justin di continuare a deliziare i propri follower con foto hot e non come quelle della nostra gallery.