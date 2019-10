Justine Mattera continua a far impazzire i suoi fan. Grazie al suo fisico super allenato, alla sua simpatia e alla sua innata capacità di stare davanti a un obiettivo, la 48enne showgirl statunitense conta su un vasto seguito di fan. Justine ha avuto l'intelligenza di capire le logiche dei social, di Instagram in particolare (dove vanta 328 follower), abbinando scatti che la ritraggono in contesti legati al fitness e allo sport (l'ultima foto è con il ciclista Damiano Cunego) ad altri realizzati in ambito familiare. E non mancano, naturalmente, le foto sexy, immancabili per una star molto amata dagli italiani fin dai tempi della partecipazione alla trasmissione Ci vediamo in TV (1996-2003), con Paolo Limiti.



