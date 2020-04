, anche ai tempi del coronavirus. Grazie al suo fisico super allenato, alla sua simpatia e alla sua innata capacità di stare davanti a un obiettivo, la 48enne showgirl statunitense conta su un vasto seguito di fan. Justine ha avuto l'intelligenza di capire le logiche dei social, di Instagram in particolare (dove vanta 400 mila follower), abbinando scatti che la ritraggono in contesti legati al fitness e allo sport ad altri realizzati in ambito familiare., immancabili per una star molto amata dagli italiani fin dai tempi della partecipazione alla trasmissione Ci vediamo in TV (1996-2003), con Paolo Limiti.Intervistata da Il Giornale, la Mattera nei giorni scorsi ha descritto così il suo momento, in relazione in particolare al triathlon, la sua specialità, che quest’anno contava di riprendere alla grande, dopo una serie di infortuni nel 2019. E invece: “Questa è un’opportunità per me e per noi. Ho la fortuna di conoscere grandi atleti e allenatori trascinanti che m'ispirano quotidianamente. Non devi essere un pro per essere rispettato. Sono l'impegno e la costanza che vanno lodati e sostenuti.a".Nella GALLERY, le ultime FOTO di Justine, la "showgirl con una laurea a Stanford", come si legge sul suo profilo IG.