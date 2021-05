Lo scorso anno Justine Mattera era a un passo dall'entrare nella casa del Grande fratello vip ma alla fine non se ne fece nulla. Come scrive Alberto Dandolo per Oggi, ora invece a Cologno Monzese si mormora che sia in pole per la prossima edizione. "Pare sia in corso nei suoi confronti un serrato corteggiamento da parte del Biscione - scrive Dandolo -. La simpatica showgirl questa volta cedera' alle lusinghe del reality?". Intanto, sul suo seguitissimo profilo Instagram (492 mila followers), la Mattera, che il 7 maggio ha compiuto 50 anni, diverte e fa pensare i suoi fan con un mix di post seri (come quello dedicato alla memoria della scomparso Franco Battiato) e leggeri, come quelli in cui possiamo ammirare le sue bellissime foto!



