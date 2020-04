"Back to the business". Quattro parole, un concetto:è tornato. il centrocampista dellaha annunciato con un post su Instagram il rientro in Italia: è il primo giocatore a tornare a Torino tra quelli che hanno lasciato l'Italia dopo la pandemia coronavirus, ora dovrà osservare un periodo d'isolamento di 14 giorni, anche se asintomatico. Ancora non è stata ufficializzata la data in cui si può ricominciare a lavorare, per ora il 4 maggio resta l'ipotesi più plausibile.