. E lo dice proprio il nome: è la prova dello schianto. Se reggi l'urto, l'hai superata; se cadi, finisci per spezzarti. O comunque per rompere tutti i sogni accumulati finora.Che quest'anno si colora di ulteriori significati: era infatti dal 2004, 18 anni fa, che il Derby d'Italia si giocava a queste distanze dalla vetta. Il Napoli starà facendo anche cose straordinarie, ma Juve e Inter non hanno dato nulla in più di una pallida imitazione dei fasti degli scorsi anni.