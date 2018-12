, che può garantire il primo posto nel girone ai bianconeri. Queste leverso la sfida, pubblicate dal sito ufficiale bianconero:Il primo incontro ufficiale tra Young Boys e Juventus è stato nel secondo turno della fase a gironi di questa Champions League. I bianconeri sono riusciti a prevalere 3-0 grazie ad una tripletta di Paulo Dybala.Lo Young Boys è ancora a secco di vittorie casalinghe in Europa in questa stagione, avendo pareggiato 1-1 nelle qualificazioni di CL contro il Dinamo Zagabria, prima di perdere contro il Manchester United (0-3) e pareggiare contro il Valencia (1-1) in questa fase a gironi.La Juventus ha una striscia attiva di cinque successi esterni di fila in Champions League – la migliore serie esterna di sempre per i bianconeri tra CL e Coppa dei Campioni.La Juventus potrebbe ottenere la vittoria in cinque delle sei partite di una fase a gironi di Champions League per la prima volta dopo esserci riuscita per due edizioni di fila nel 2004/05 e 2005/06.L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha visto la sua squadra mantenere la porta inviolata nel 46% degli incontri giocati in Champions League (37/81) – solo Diego Simeone (54%) e Fabio Capello (48%) hanno registrato una percentuale più alta (+50 incontri).Lo Young Boys è la squadra con la peggior percentuale realizzativa in questa Champions League (3.1) – solo due delle 64 conclusioni sono finite in rete.Cristiano Ronaldo potrebbe segnare alla 33° squadra differente in Champions League, in questa gara contro lo Young Boys.Paulo Dybala della Juventus ha realizzato una tripletta nella gara contro lo Young Boys nella seconda giornata di questa Champions - l’unico giocatore ad aver segnato due triplette contro un singolo avversario in un’edizione di CL è stato Luiz Adriano, con lo Shakhtar contro il BATE Borisov nel 2014/15.Con l’eliminazione dello Young Boys, il Basilea rimane l’unica squadra svizzera ad essersi qualificata nella fase ad eliminazione diretta di Champions League – hanno fallito questo obiettivo anche Zurigo, Thun e Grasshoppers.La Juventus è già qualificata e passerà come prima del Gruppo H in caso di vittoria o se lo United non dovesse vincere in trasferta col Valencia.