A leggerla così forse la frase è un po' forte: un po' per il momento assolutamente negativo che sta vivendo l'argentino, un po' per tutti quello che Alessandro Del Piero ha fatto per la Juventus, per i suoi successi e la sua storia. Eppure, Dybala domani sera potrebbe essere il primo numero 10 bianconero a vestire la fascia da capitano dopo lo storico simbolo bianconero.