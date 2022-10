Sono 100 i milioni in ballo per il bilancio della Juventus e che dipendono dalla Champions League. Da un lato ci sono quelli incassabili in questa annata con l'accesso agli ottavi di finale, dall'altro ci sono quelli che saranno incassati con la qualificazione a fine anno alla prossima edizione della coppa.



A BILANCIO - Obiettivi posti nero su bianco dalla dirigenza del club che, nel piano di sviluppo fino al 2024 del club, scrissero: “un posizionamento finale nel campionato di Serie A tale da consentire la costante partecipazione alle edizioni della Champions League che si disputeranno sino alla stagione sportiva 2023-24 e la sistematica disputa degli ottavi di finale della Champions League”. Obiettivi che, economicamente, portano complessivamente, riporta la Gazzetta, 100 milioni circa nelle casse del club.