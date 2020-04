Il 19 aprile del 2003 la Juventus scende in campo allo stadio Delle Alpi contro la Roma, in una partita decisiva nella corsa per lo scudetto, conquistato dai bianconeri a fine stagione con sette punti di vantaggio sull'Inter, giunta come seconda classificata. A far felice la Vecchia Signora contro i giallorossi è la doppietta di Alessandro Del Piero.