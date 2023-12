Non c'è solo il Tottenham in prima fila per l'esterno inglese di proprietà della Juventus e poco utilizzato da Massimiliano Allegri, Samuel Iling Jr.. Secondo quanto riportato da TeamTalk in Inghilterra in queste ore il Brighton di Roberto De Zerbi ha mosso i primi passi per provare ad acquistarlo nel corso del mercato di gennaio con un'offerta da circa 18 milioni di euro.