La UEFA, come era nell'aria, ha escluso la Juventus dalla prossima edizione della Conference League per via delle violazioni in materia di settlement agreement. Oltre all'esclusione dalle proprie manifestazioni, il principale organo europeo ha disposto una"Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell'Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA".Leggendo il comunicato emesso poco dopo dalla stessa Juve , si evince come il contributo di 10 milioni non scontabili sarà "in parte trattenuto dagli introiti della partecipazione alle competizioni UEFA nelle prossime stagioni sportive".