12 giugno 1994. In questa data, 27 anni fa, cominciava l'avventura di Marcello Lippi alla Juventus. Il tecnico toscano, dopo un anno al Napoli, venne chiamato in bianconero per sostituire Giovanni Trapattoni. Sulla panchina della Vecchia Signora, Lippi ha conquistato ​5 scudetti, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Supercoppa UEFA. Un palmarés ricco, che giustifica l'amore dei tifosi della Juve nei confronti dell'allenatore che, negli ultimi tempi, era stato nuovamente accostato ai bianconeri, questa volta nel ruolo di dirigente. Ipotesi che, ad oggi, sembra totalmente sfumata.