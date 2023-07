#Juve, terzo giorno di raduno e visite mediche. Ovazione per Szczesny e Milik pic.twitter.com/DNOz48fVSb — calciomercato.com (@cmdotcom) July 12, 2023

Il terzo giorno di raduno in casa Juventus è ufficialmente iniziato e se alla Continassa si è presentato l'intero gruppo che ha già sostenuto le visite mediche di rito, al JMedical oggi è il turno di altri giocatori che dovranno sottoporsi ai controlli di idoneità.Tanti i giocatori attesi e fra questi ci sono anche molti uomini mercato. Possiamo definirlo il giorno degli esuberi perché oltre a Szczesny e Milik sono attesi giocatori del calibro di Arhtur, Zakaria, Pjaca e Pellegrini che ancora non hanno trovato una sistemazione sul mercato in uscita.Al JMedical sono attesi capitan Danilo, i polacchi Szczesny e Milik, Kostic, De Winter, Zakaria, Pjaca, Pellegrini e il brasiliano Arthur.Per il terzo giorno consecutivo al JMedical si è presentato Paul Pogba. Il centrocampista bianconero è in dubbio per la partenza negli Stati Uniti.