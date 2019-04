"Le parole di Andrea Agnelli, soprattutto quelle sulla conferma di Allegri sono di circostanza, magari per limitare la perdita del mattino seguente in Borsa?". Lo scrive oggi il Corriere della Sera sulla Juventus: "Vedendo i dati, il sospetto sarebbe lecito: il titolo Juve ha aperto col -25% per poi assestarsi sul -17,63% a fine seduta. A Piazza Affari il club ha visto andare in fumo poco meno di 300 milioni, con la capitalizzazione calata dagli 1,7 miliardi della vigilia a 1,4 miliardi. Ma quando il presidente della Juve, oltre a fare i complimenti agli avversari facendo un salto culturale non indifferente, esprime soddisfazione per l’ennesimo approdo tra le migliori 8, non bluffa. La perdita economica con l’uscita nei quarti si aggira sulla trentina di milioni, niente che un paio di plusvalenze ben calibrate non possano compensare".