Latorna a Torino con mille pensieri per la testa. A Oporto si è vista una squadra svogliata e scontata. Testarda, soprattutto. Con quella voglia di iniziare l'azione per forza dal basso che però non è una cosa da tutti. Ecco, forse Bentancur ha capito che non ha le caratteristiche per farlo. A che prezzo, però? Forse un po' meno caro di quello che sembrava, grazie al gol di Chiesa. Ma il rischio di uscire dalla Champions è comunque concreto, il 9 marzo - ritorno degli ottavi -