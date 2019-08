Una settimana di tempo per tagliare la rosa della Juventus. Maurizio Sarri ha chiesto a Fabio Paratici di tagliare il numero dei calciatori in rosa in modo da poter accelerare la rivoluzione bianconera.A Parma il tecnico bianconero (che ha seguito la partita dal suo appartamento di Torino) ha scelto di mettere in campo tutta la vecchia guardia, senza nessun volto nuovo ad esclusione di Gonzalo Higuain che nella passata stagione era via in prestito, prima al Milan e poi al Chelsea.