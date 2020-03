La campagna lanciata dalla Juventus in favore degli ospedali di Torino e del Piemonte, per contrastare il coronavirus, sta ottenendo i suoi primi risultati. Come comunicato dal club via Twitter, sono stati superati i 400mila euro di donazioni: per promuovere l'iniziativa, i bianconeri hanno scelto un rappresentante d'eccezione, il terzino brasiliano Danilo. Il messaggio di Danilo è chiaro: "Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti" ha detto l'ex City, invitando i tifosi a dare anche loro il proprio contributo.