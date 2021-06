Euro2020 sarà l’occasione per molti giocatori di mettersi in mostra, sia per rivalutare la propria posizione all’interno dei rispettivi club, sia per rilanciarsi in ottica mercato e far crescere il proprio valore. Proprio quello che può accadere a Nuno Mendes, terzino classe 2002 del Portogallo, seguito dalla Juventus e da diversi top club europei come Real Madrid e Barcellona. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo Sporting Lisbona ha fatto sapere ai giornali che il giocatore costa almeno 50 milioni di euro.