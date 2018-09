L'esordio contro il Chievo il 22 settembre 2012. Poi il primo gol, meraviglioso, contro il Napoli un mese dopo. Dalla firma in Supercoppa Italiana contro la Lazio a quella in Champions contro l’Olympiakos, nella cavalcata che lo porterà a sfiorare la Coppa a Berlino contro il Barcellona. E se l’insufficiente arbitro Çakır gli avesse fischiato quel rigore su fallo di Dani Alves, chissà come sarebbe andata a finire quella serata.