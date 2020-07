Sei rimonte. Tante, tantissime in una sola stagione se ti chiami Juventus. L'allarme si legge sull'edizione online di Repubblica: "Sono 6 le rimonte fin qui subite dalla Juventus. Alcune andate comunque a buon fine, come quella con il Napoli a inizio stagione, quando l'autogol di Koulibaly vanificò il recupero dei partenopei, passati dal 3-0 al 3-3 fino al 4-3 finale. Altre risultate invece fatali, come quella con il Verona, con la Lazio in campionato e quella con il Milan del famoso blackout, costato il 4-2 ai bianconeri. Due i pareggi con il Lecce e con il Sassuolo".