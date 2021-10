Sette a zero al Chieri. Amichevole interna alla Continassa per la Juventus, ancora senza Dybala e Morata. I due attaccanti hanno lavorato ancora a parte: se per lo spagnolo sembra confermata la convocazione per lo Zenit, per l'argentino il rientro con la Roma si complica leggermente. Ma nessun allarme: per entrambi si tratta del programma di lavoro concordato con lo staff bianconero.



L'AMICHEVOLE - Sette gol al club di Serie D, che ha dato nuovi minuti per Arthur e Kaio Jorge, più benzina in vista della sfida con la Roma. A segno Kean (doppietta), Soule (doppietta) e Kulusevski. Di Compagnon e Aké le ultime due reti. Una sgambata che avrà schiarito le idee di Allegri, alle prese con le ultime decisioni prima del weekend e della sfida alla Roma di Mourinho.