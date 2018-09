Lanon si ferma più: il successo sul Napoli è il settimo su sette turni di Serie A e la parola scudetto comincia a fare già capolino: addirittura c'è chi si complimenta già con i bianconeri per la vittoria finale. Si tratta dell'ex, l'attaccante dell'Atletico Madrid commenta un post su Instagram di, compagno l'anno scorso in rossonero: "Complimenti per lo scudetto!". Un commento che ha scatenato i tifosi di Juve e Milan, chi per scaramanzia chi per risentimento.