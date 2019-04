Moise Kean è salito a quota 3 gol in stagione grazie alla rete che ha deciso la partita tra Juventus ed Empoli di sabato sera all'Allianz Stadium. A 19 anni e 31 giorni, il classe 2000 ha già raccolto 8 gol in Serie A. Davanti a lui, come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, ci sono campioni come Silvio Piola, Gianni Rivera e Roberto Mancini, ma anche quel Mario Balotelli che spesso gli è stato accostato come paragone. A dominare è proprio Piola, con 26 gol, mentre Balotelli all'epoca era a quota 11, come Alexandre Pato. Davanti a loro anche una meteora, mai esplosa, come Valeri Bojinov: all'età di Kean erano addirittura 15 le sue reti nella massima serie.