Mancano 9 giorni alla fine del mercato e in casasono tanti i movimenti che ancora dovranno provare a trovare una quadratura. Il club bianconero si sta concentrando sulle uscite, con Arthur a un passo dall'Arsenal e la situazione di Aaron Ramsey da sbrogliare in tempi brevi, che potrebbero sbloccare il mercato in entrata con un regista/incontrista da far arrivare alla corte di unL'allenatore della Juventus è convinto cheun finalizzatore puro, ma anche un centravanti a cui appoggiarsi con la manovra in uscita dalla difesa. Uno un, giocatori che per carità, avevano caratteristiche differenti, ma che sapevano essere fondamentali in fase di costruzione tanto quanto letali negli ultimi 16 metri di campoOggi sono ancora tanti i profili monitorati dai bianconeri, con il sognoche resta sullo sfondo, ma che è sempre più complicato da raggiungere.- Proprio, ma per arrivare ad aquistarlo servirebbe un miracolo economico o una trattativa "alla Chiesa" per struttura finanziaria. Per lo stesso motivo Allegri non considera primari i nomi di, non dei 9 puri, mentre sono profili ampiamente graditi sia Maurodel PSG che Gianlucadel Sassuolo. Il "problema" è che la Juventus sta lavorando per tutti questi profili soltanto in prestito e per ora nessuno di questi club ha aperto a questa formula.