Nove anni di trofei e successi. Nove scudetti consecutivi, con sguarda sognatore verso il decimo. Nove anni di Allianz Stadium, che purtroppo verrà celebrato senza tifosi. Come riporta Tuttosport, ieri il club ha festeggiato la ricorrenza sul proprio sito ufficiale, potranno fanno i giocatori al ritorno tra le proprie mura di casa ma non la tifoseria, perché è di questi giorni la notizia della chiusura degli stadi almeno, nel caso della Juve, fino alla sfida contro il Verona del 25 ottobre. Da ricordare, il Piano Sicurezza della Juve sulla riapertura graduale dello Stadium varato con la Regione Piemonte è stato bocciato sul nascere dal Dpcm in vigore fino al 7 ottobre.