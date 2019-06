Partirà probabilmente per il ritiro, ma il futuro di Icardi all’Inter è ancora sospeso. Conte non vuole elementi di disturbo nello spogliatoio e ha già fatto capire chiaramente che nella sua squadra non “vede” l’ex capitano. Il quale potrebbe emigrare alla Juve, secondo le valutazioni dei trader di Stanleybet, che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a 1,80. Una pista resa ancora più calda dal possibile coinvolgimento di Moise Kean, che secondo le dichiarazioni del padre gradirebbe il passaggio in nerazzurro. Attenzione, però: malgrado i desideri di Conte, riporta Agipronews, la permanenza di Icardi all’Inter è ritenuta ancora probabile, a 2,20. Restano in piedi anche le alternative Manchester United (5,00), Napoli (8,00) e Atletico Madrid (8,00), più lontani Psg (15), Real Madrid (15), Bayern (20) e Chelsea (25).