La trasferta a Bologna sarà l'ultima per Buffon con la Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, è in bilico anche il futuro in bianconero dei vari Cristiano Ronaldo, Chiellini, Morata, Dybala, Demiral e Ramsey.



Dopo la sconfitta col Milan il destino dell'allenatore Andrea Pirlo sembrava segnato: la sua conferma in panchina resta difficile, ma un finale a effetto e complicazioni sull'asse Allegri-Zidane potrebbero rimetterlo in gioco.



Il direttore sportivo Fabio Paratici è ancora un passo più in là, con un contratto in scadenza e una soluzione naturale in caso di addio: la promozione di Federico Cherubini, magari affiancato da una figura più legata allo scouting. Tra una settimana si saprà qualcosa, tra un mese tutto.