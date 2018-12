La Juventus ha iniziato oggi la missione verso Berna dove mercoledì sera i bianconeri si giocheranno l'ultima partita della fase a gironi di Champions League. Mai come in questa stagione, terminare in testa al proprio girone è importante in vista del sorteggio per gli ottavi di finale.portato comunque a casa grazie alla rete di Mario Mandzukic. Con i due punti di vantaggio sullo United, la Vecchia Signora parte con un grosso vantaggio anche se i conti non sono ancora fatti.