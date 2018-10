La Juventus continua a vincere, ma per farlo a Empoli ha bisogno di soffrire e non poco, ringraziando la splendida doppietta di Cristiano Ronaldo. La Gazzetta dello Sport ha evidenziato la stanchezza dei bianconeri dopo la trasferta di Manchester in Champions League:



"Per la seconda volta consecutiva, fra il pari col Genoa e il successo del Castellani, la Juventus non ha dato la sensazione di essere di un altro pianeta per le avversarie italiane. E non è un caso che tra le due partite ci sia stata l'impresa di Old Trafford, una di quelle per cui tutto il mondo ti ammira ma che ti lasciano scorie a livello fisico e mentale [...] La Signora impegnata fino a maggio in Europa, potrebbe lasciare punti per strada. Anche se poi, come a Empoli, può bastare il colpo di un grande campione per chiudere la pratica. Inoltre la Juventus ha già sistemato al 95% il girone di Champions: se dovesse ottenere la qualificazione già nel prossimo turno allo Stadium col Manchester United avrebbe tre mesi abbondanti per portarsi avanti tra le mura domestiche. Dicembre sarà un mese terribile, pieno di scontri diretti. Affrontarlo con gli ottavi già in tasca dal 7 novembre consentirebbe di prepararli in maniera ideale".