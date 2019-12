In barba al poco spazio che sta trovando fino a questo momento, la Juventus considera Adrien Rabiot un giocatore importante e che per il prossimo futuro potrà essere molto utile a Maurizio Sarri. Secondo il Daily Mail, il francese non verrà dunque messo sul mercato - non a gennaio quanto meno - e verranno rifiutate le proposte di acquisto provenienti dall'Inghilterra, Arsenal in particolare.