La Juventus vuole un colpo importante per il proprio centrocampo e secondo la Gazzetta dello Sport c'è un principale candidato che è stato anche uno dei protagonisti della passata estate di mercato. Si tratta di Lazar Samardzic, centrocampista che era praticamente già dell'Inter prima che sfumasse l'affare e rimasto bloccato all'Udinese. L'idea del club bianconero è intavolare una trattativa simile a quella nerazzurra con un prestito con riscatto già fissato che si tramuta in obbligo al raggiungimento di obiettivi come la qualificazione in Champions e l'inserimento di una contropartita gradita ai friulani che potrebbe essere rappresentata da Iling Junior.