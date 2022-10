Quella che potrebbe pure essere schierata adattando qualche giocatore qua e là: con il quarto portiere Garofani, poi De Sciglio, Bremer e Locatelli, con Aké e Chiesa sulle fasce, Paredes e Pogba in mediana, Di Maria dietro Kaio Jorge e Vlahovic. Tutti assenti contro il Lecce.. Però Max Allegri deve andare avanti, i jolly in campionato sono esauriti, perdere altro terreno non è possibile anche se poi a Lecce bisognerà varare una formazione inedita o quasi.salvo ulteriori imprevisti, infatti, Allegri potrebbe varare la coppia Gatti-Rugani ma proprio l'ex Empoli sta facendo i conti con qualche problemino. Poi occhio alle condizioni di Alex Sandro, chiamato a stringere i denti. Così come Juan Cuadrado e gli altri centrocampisti, tutti costretti agli straordinari.Questo renderebbe Moise Kean il primo cambio nel caso in cui servisse spezzare il ritmo nella ripresa, con Allegri che averebbe quindi una sostituzione buona per reparto: Bonucci in difesa, Fagioli in mediana, Iling e Soulé sulle fasce, Kean in attacco.LA PROBABILE FORMAZIONE – Questa quindi la probabile formazione.A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Fagioli, Iling, Soulé, Kean, Compagnon.Diffidati: nessuno.Squalificati: nessuno.