Vigilia di Napoli-Juve, la sfida nella sfida tra Max Allegri e Luciano Spalletti è già iniziata. Andando però oltre, continua a tenere banco il sovraffollamento in infermeria guardando in casa Juve. Per la sfida scudetto è recuperato Gleison Bremer, poi le differenze con l'ultima con l'Udinese finiscono qui. Solo dalla prossima settimana Allegri spera di poter recuperare gli altri, prima Juan Cuadrado poi tutti gli altri: il punto su tutti gli infortunati bianconeri nel video del nostro inviato Nicola Balice.