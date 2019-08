Juventus a Parma senza Maurizio Sarri e con Giovanni Martusciello per la prima di campionato, ma non è la prima volta assoluta in cui i bianconeri esordiscono in Serie A senza il loro capo allenatore: era già successo nel 2012/13 con Massimo Carrera proprio contro il Parma (Conte e Alessio squalificati, vittoria 2-0) e nel 1951/52 con Luigi Bertolini contro la Spal (Sarosi arriva dopo settimane dall'ingaggio per questioni di visto, pareggio 1-1)